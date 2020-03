​Hospital Militar de infecciologia da Ajuda já está em obras para ser reaberto

Veja também:

Já estão em curso as obras de reabilitação do Hospital Militar de Belém (HMB), em Lisboa, unidade que será reaberta na segunda-feira e para onde poderão ser transferidos doentes não relacionados com o novo coronavírus.

O edifício foi desativado em 2013. Dois anos depois foi cedido pelo Governo de Passos Coelho à Cruz Vermelha Portuguesa, por 25 anos, e em troca de um investimento de 8,5 milhões de euros. Um processo contestado pela Associação dos Militares na Reserva e na Reforma, que acabou por suspender o negócio.

A reabertura da antiga unidade hospitalar de infecciologia da Ajuda voltou a ser discutida no parlamento e, no ano passado, começou a ser preparado o processo de alienação à Câmara Municipal de Lisboa, para a construção de uma unidade de cuidados continuados, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Um acordo com uma cláusula específica: os antigos combatentes terão acesso privilegiado à nova unidade.



O HMB foi criado em 1890 e sempre funcionou no edifício do antigo Convento da Boa Hora, construído pelos frades Agostinhos Descalços, no século XVIII. Só no século XX é que o hospital se especializou em doenças infecto-contagiosas e passou a ser denominado Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.

Na década de 90 ganhou outro nome, passou a ser conhecido por Hospital Militar de Belém. Nesta altura perdeu a autonomia e passou a depender do Hospital Militar Principal.