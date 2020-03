Há 30 mortos e 2.362 infetados com coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira que há em Portugal 2.362 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais 302 do que na segunda-feira. Este número indica que há um aumento de 15% de casos infetados noo país.

No boletim agora divulgado, há registo de 30 vítimas mortais, mais do sete do que ontem. Uma das vítimas mortais registou-se nos Açores, a primeira naquela Região Autónoma. Há ainda registo de 22 pessoas recuperadas.

A DGS informa ainda que mantém em vigilância 11.842 casos.

A região norte continua a ser a zona do país com mais casos suspeitos (1.130), seguido de Lisboa (852) e depois a zona Centro (293).