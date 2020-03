​Há 20 infetados num lar de Vila Real

Veja também:

No Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, há 13 utentes e sete funcionários infetados com covid-19.



A situação “extraordinariamente preocupante”, que obriga a isolamento profilático dos restantes idosos e profissionais, foi dada a conhecer pelo presidente da autarquia de Vila Real, Rui Santos.

O primeiro caso positivo naquela instituição particular de solidariedade social (IPSS) foi detetado no domingo, tratando-se de um doente oncológico.

De acordo com o autarca vilarrealense, nesse mesmo dia foi “solicitada a realização de testes a todos os funcionários e utentes. Infelizmente esses testes não aconteceram, aconteceram só àqueles com sintomatologia”.

“Foram testados 15 utentes, dando 13 positivo, e oito profissionais, dando 7 positivo”, acrescenta o autarca.

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte, determinou esta terça-feira o isolamento dos restantes 59 utentes e 50 profissionais, incluindo um funcionário que aguarda resultado do teste que foi realizado pelo INEM.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real afirma que “perante a gravidade desta circunstância” estão “a avaliar acionar o plano municipal de emergência e, caso isso aconteça, a Segurança Social, a instituição e a Câmara Municipal ajudarão a encontrar solução para que esta determinação se cumpra”.

Com os funcionários em isolamento profilático, “implica o abandono dos utentes e isso não pode acontecer", alerta o autarca. Por isso, o presidente da Câmara de Vila Real defende que “os utentes sejam transferidos, logo que seja possível, para o Hospital Militar do Porto, à semelhança do que aconteceu no lar de Vila Nova de Famalicão”.

“Esta é a única alternativa que eu hoje vejo, para que esta determinação seja cumprida”, acrescenta.

O Lar Nossa Senhora das Dores é uma instituição particular de solidariedade social no centro histórico de Vila Real.