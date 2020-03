Especialista faz apelo: "Se ficarem 14 dias em casa, ficamos perto de acabar com a pandemia"

"A única maneira de impedir que isso acontecesse, de travar essa linha ascendente, era se nos empenhássemos todos religiosamente dentro daquilo que temos à nossa mão, que é o isolamento social ou distanciamento social. Quarentena, não irmos para a rua, não andarmos em multidões, não frequentarmos locais muito povoados", explica o médico e professor especialista em doenças infeciosas ao referir-se às suas declarações antes de ser decretado o estado de emergência.

Questionado sobre a eficácia das medidas entretanto impostas, considera que "antes do estado de emergência, parecia haver alguma adesão a essas medidas, de uma forma voluntária. Vejo que agora, pelo menos em algumas zonas do país, esse voluntarismo das pessoas parece estar, pontualmente pelo menos, a não se verificar. Basta ver o que aconteceu na Póvoa do Varzim".

Fernando Maltez alerta para a extrema importância do isolamento social e para o facto de não haverem vacinas disponíveis nem terapêuticas eficazes. "O único recurso que temos são estas medidas de natureza social e temos que as cumprir o melhor possível". "Se as pessoas se compenetrarem que podem ficar 14 dias sozinhas em casa e não virem para a rua, nós acabamos com a pandemia ou ficamos muito perto de acabar com a pandemia."

Segunda pandemia desde o início do século

"Nem esperava passar por uma pandemia e já estou a passar a segunda", confessa Fernando Maltez. "Pandemias destas só acontecem duas ou três por século e nós já estamos a viver a segunda no século XXI."

"Vão morrer pessoas, muitas vão adoecer. Do ponto de vista económico e do ponto de vista social isto determina grandes alterações. Há pessoas que vão ficar sem empregos, pessoas que vão ficar economicamente mais debilitadas. Isto tem grandes repercussões", alerta para os tempos actuais que considera "históricos".