Covid-19 não põe em risco operacionalidade da PSP

Não há risco das ruas ficarem sem patrulhamento das autoridades, por ação do novo coronavírus. Há 250 agentes da PSP em isolamento, mas o intendente Luis Elias, convidado do programa da Renascença "As 3 da Manhã", sublinha que se trata de um medida preventiva e que "estes homens e mulheres devem regressar ao trabalho dentro de alguns dias".

"Não há risco de não termos PSP na rua, porque estas medidas de isolamento são profiláticas. Contamos que estes homens e mulheres voltem dentro de alguns dias ao trabalho. Estão a ser acompanhados e se os testes forem negativos voltam à atividade operacional", reforça, referindo que os últimos dados indicam que há 11 (nove polícias e dois civis) elementos infetados na PSP com a Covid-19 e 250 em isolamento.

Luís Elias explica que o "grande risco é o contágio interno, mas os casos da PSP, na sua esmagadora maioria, são de contágio externo".

Repatriamento dos passageiros do MSC Fantasia

Arrancou hoje a operação de repatriamento dos 1.338 passageiros do MSC Fantasia, navio atracado no Porto de Lisboa desde domingo, e tudo está a decorrer dentro do esperado. "Contamos que seja uma operação feita com sucesso. Até ao momento está a decorrer sem problemas. Estamos a garantir a escolta sanitária até ao aeroporto de Lisboa. Escoltamos os autocarros até à placa do aeroporto", explica.

Para esta terça-feira estão previstos quatro voos: dois para a Alemanha, 8h30 e 16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas; um para o Brasil, pelas ‪14h00, com capacidade para 453 pessoas; um para o Reino Unido, pelas 14h05, com capacidade para 309 pessoas.. Os portugueses a bordo já desembarcaram na segunda-feira, foram sujeitos a testes de despistagem e há um caso positivo de contágio de coronavírus.

Detenções em estado de emergência

Os números ainda não estão atualizados, porque falta apurar se houve algum caso durante a madrugada, mas o intendente Luís Elias avança que, excetuando esse período ainda não contabilizado, foram detidas mais seis pessoas, por desobediência civil.



Esses números são, no entanto, a exceção que confirma a regra: "Os cidadãos, em geral, têm cumprido. Temos tido situações pontuais".A pedagogia é prioridade, mas a PSP, "à medida que os dias vão passando vai apertar a malha". "As pessoas têm de perceber que o contágio é muito fácil", diz.