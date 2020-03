Coronavírus. ​Voos para Itália suspensos por mais duas semanas

Veja também:

O governo prorrogou a suspensão dos voos para Itália por mais 14 dias, até 7 de abril. Numa nota enviada às redações, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em articulação com o Ministério da Saúde e da Administração Interna anuncia a prorrogação por "mais 14 dias do despacho de 10 de março que suspendeu os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses para todas as regiões de Itália", devido ao risco de propagação do novo coronavírus.

O novo despacho entra em vigor à meia-noite do dia 25 de março e será válido até 7 de abril.

O governo esclarece ainda que esta medida não terá implicações nas aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais.

Itália continua a ser o maior epicentro de coronavírus na Europa, com mais de 63 mil infetados e cerca de seis mil mortos. Portugal conta com 2060 casos confirmados e 23 mortos.