Coronavírus. ​Três mil portugueses ainda precisam de ajuda para voltar a Portugal

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, estima que cerca de três mil portugueses continuem a precisar de apoio para regressar ao país. O ministro foi ouvido, esta terça-feira, numa audiência parlamentar requerida pelo PSD.



"Uma estimativa dos casos resolvidos e pendentes é algures entre os dois e três mil portugueses, que são viajantes ocasionais ou estudantes, que ainda precisam do nosso apoio para voltar a Portugal. É a minha melhor estimativa", começa por dizer.

Santos Silva acredita que não devem surgir grandes problemas para os portugueses que estejam em países europeus, com exceção de Espanha e Itália.

"As fronteiras estão abertas e vigora o princípio da mobilidade. Mas há exceções ditadas por restrições de natureza sanitária. Acertamos com os espanhóis que as fronteiras terrestres só estariam abertas em nove pontos e as ligações aéreas, ferroviárias e marítimas estariam estariam suspensas, mas isso não impede portugueses de regressarem. Em Itália, a mesma situação", afirma