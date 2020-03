Coronavírus. Lisboa, a cidade em que ainda há muita gente que não resiste a ir “só ali à rua"

Com uma mesa à porta, a bloquear a entrada, Nelson recebe os pedidos e Maria Idalina entrega os cafés. Desde o início da pandemia, o negócio sentiu uma quebra de 75% nas vendas, mas os coproprietários do café permanecem de portas abertas pelo compromisso que sentem com os clientes.

"Muitos são pessoas de idade que vêm cá todos e dias. Agora ligam-me desesperadas a perguntar: 'oh Nelson, como é que vai ser agora?'". A pastelaria "Conforto" existe há mais de 60 anos na Estrada de Benfica e, para além de café e bolos, serve refeições ao almoço.

Na ementa do dia lê-se polvo à lagareiro e entrecosto assado no forno, mas Paulo não sabe por quanto mais tempo vai continuar a servir refeições. Alguns fornecedores começam a falhar as entregas dos produtos e gerir o stock existente começa a ser difícil.

Alguns metros mais abaixo, vários moradores concentram-se nas filas para o Continente e Pingo Doce, situados na mesma rua, lado a lado. Na fila para Pingo Doce, espera-se 10 minutos para conseguir a vez de entrar.