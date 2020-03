Coronavírus em Vila Real. Autarca exige evacuação do Lar de Nossa Senhora das Dores

Veja também:

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real exige ao Governo a retirada imediata dos utentes do Lar de Nossa Senhora das Dores, naquela cidade, onde foram detetados vinte casos de Covid-19.

“É uma situação absolutamente dramática. Solicito, peço, exijo, se for este o termo correto, ao Estado Central que imediatamente venha e atenda a esta nossa solicitação e venha socorrer estas pessoas”, declara Rui Santos.

O autarca refere a realização de uma reunião da proteção civil municipal na tarde desta terça-feira, após a qual foi enviada “uma missiva ao gabinete da senhora Ministra da Saúde e da senhora Ministra da Segurança Social, onde explicitávamos a nossa preocupação, explicitávamos também o número de utentes que estão neste momento no lar bem como o número de funcionários”.

No documento foi referida a “necessidade de rapidamente entrar uma equipa de enfermagem ou de médicos” naquele espaço “porque há utentes que necessitam de medicação, de cuidados na área da enfermagem”.

“Não há nenhum enfermeiro, neste momento, dentro da instituição. Explicitávamos também a necessidade de rapidamente evacuar o lar e apresentávamos a solução de que essa evacuação se deveria direcionar para o hospital militar situado no Porto”, acrescenta o autarca.

O presidente da autarquia de Vila Real afirma que “não há ninguém com equipamentos e condições para entrar neste espaço, para substituir os funcionários que lá estão em profundo estado de exaustão, estão a dar o seu melhor. São 13 funcionários para cerca de 74 utentes”.

O presidente de Vila Real explica que uma outra deliberação tomada pela comissão municipal de proteção civil foi contactar o INEM que poderia, segundo Rui Santos, “prestar alguns cuidados médicos de forma imediata”.

“Contactamos a proteção civil distrital para fazer o contacto com o INEM. A resposta que recebemos é extraordinária. Diz o INEM que não o pode fazer, porque existe uma rede de enfermeiros ligados à segurança social para agirem nestas circunstâncias. Aquilo que acontece é que a segurança social desconhece essa rede”, afirma o autarca.

Rui Santos considera que “há aqui algum problema de articulação, algo que não entendemos”.

“A situação é demasiado grave. É uma situação de exceção para estarem todos a empurrar culpas de um lado para o outro, responsabilidades de um lado para o outro”, enfatiza.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real insiste que é necessário que “o Estado Central encontre mecanismos para rapidamente resolver este problema”.

“Nós temos que rapidamente evacuar o lar, temos que rapidamente por os funcionários em isolamento profilático e temos rapidamente que prestar um serviço de qualidade a todos os utentes que estão neste lar, serviços médicos, de higiene e de alimentação”, defende Rui Santos, acrescentando que este “é um processo que já se prolonga há demasiadas horas, há demasiados dias”.

Enquanto o autarca falava aos jornalistas, em frente às instalações do lar, algumas funcionárias gritavam por ajuda.

“Ajudem-nos. Estamos preocupadas com os idosos, estamos a ficar saturadas, não se esqueça de nós”, foram algumas das palavras que se ouviram.

O Lar Nossa Senhora das Dores é uma instituição particular de solidariedade social no centro histórico de Vila Real e tem atualmente 13 utentes e sete funcionários infetados com covid-19.