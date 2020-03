Coronavírus. É possível evitar mais de 900 hospitalizações com o triplo dos testes

"Quanto mais testes forem realizados, mais fácil será evitar hospitalizações desnecessárias". Esta é a ideia defendida na Renascença por Bernardo Sousa-Pinto, um dos autores do estudo conjunto da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do CINTESIS, que defende um reforço urgente da capacidade instalada para testar novos casos de COVID-19.

No documento, publicado esta terça-feira, os especialistas defendem a realização de três mil testes por milhão de habitantes, o triplo da capacidade atual.

"Não estamos à espera que, com o triplo dos testes, continuemos a ter 17% de resultados positivos, como temos agora, o número vai ser menor", sublinha Bernardo Sousa-Pinto.