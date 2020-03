Coronavírus. Comunidade científica está a ser "marginalizada pela opacidade no acesso aos dados"

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O pedido foi divulgado oficialmente no dia 16 de março às 11h. Uma petição assinada por médicos, professores e investigadores apela à "disponibilização imediata à comunidade científica de todos os microdados pseudo-anonimizados existentes sobre doentes suspeitos (confirmados ou não) de COVID-19 em Portugal". Uma semana depois a Direção-Geral da Saúde (DGS) não foi ainda capaz de dar resposta ao pedido. "É absolutamente inaceitável esta falta de transparência, porque é um empecilho à investigação científica em torno destas áreas", critica Jorge Buesco, docente na faculdade de ciências da Universidade de Lisboa, em entrevista à Renascença. De acordo com o matemático "há várias equipas de investigadores que têm de facto dificuldades em avançar por não terem acesso aos dados em bruto". Esta tarde a diretora da DGS avançou que, para além de Ovar, há outras localidades com indícios de transmissão comunitária. Porém, não adiantou quais. "Tudo indica - nós não temos toda a informação que gostaríamos de ter - que esta transmissão comunitária é uma transmissão muito controlada", disse. Ao 22º dia de surto em Portugal não é ainda possível saber de que localidades são os casos registados e informações essenciais sobre os óbitos, como as idades e condição de saúde prévia. Os boletins diários da DGS apresentam os dados agregados por região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, ilhas e estrangeiro) e não é possível saber como se construíram as "cadeias de transmissão", que permitem compreender, por exemplo, a propagação do vírus em termos geográficos.

Teresa Leão, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), defende em declarações à Renascença que o acesso a esses dados "seria útil para a comunidade científica e para o apoio à decisão política". Seria importante saber em que localidades há casos de contágio? Teria sido informação útil, por exemplo, para antecipar o problema de Ovar, há 6 dias sob cerca sanitária?

"Essas informações sobre a transmissão comunitária são úteis principalmente para profissionais de saúde pública, que se articulam com os hospitalares e com os cuidados de saúde primários, porque eles é que precisam de tentar gerir a melhor resposta possível naquele local e tentar isolar melhor as pessoas", explica. Jorge Buescu vai ainda mais longe. "Portugal tem uma comunidade científica fortíssima, com capacidade para ajudar numa crise destas e é incompreensível que ela seja marginalizada por opacidade no acesso aos dados. Não é aceitável", reforça o investigador.

A médica de saúde pública defende, no entanto, que a divulgação dos mesmo dados a toda a população pode ser prejudicial. "Temo que gere situações de pânico desnecessárias entre populações vizinhas e até mesmo situações de ostracizar e estigmatizar pessoas daquele local", diz. "Na realidade se as pessoas pensassem que estão sempre em zonas de transmissão comunitária, talvez tivessem mais cuidado. A divulgação desta informação pode até trazer consequências mais negativas do que positivas", acrescenta.

Testar, testar, testar é o conselho da OMS. Como responde Portugal?

"Temos uma mensagem simples para todos os países: Testar, testar, testar. Testem todos os casos suspeitos. Não é possível combater um fogo de venda nos olhos e nós não podemos travar uma pandemia se não soubermos quem está infectado", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesusdeu, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), no mesmo dia em que foi lançada a petição de acesso aos dados da DGS. Apesar do apelo claro, Jorge Buescu alerta que Portugal não estará a cumprir as indicações da OMS e que nos últimos dois dias o número de testes ao novo coronavírus indicado pelos boletins oficiais decresceu sucessivamente. As autoridades de saúde não disponibilizam o número de indivíduos testados, mas Buescu acredita que o número de testes realizados em Portugal corresponderá ao total de casos suspeitos comunicados, uma vez que "somando os casos confirmados, não confirmados e que aguardam resultado se obtém o mesmo valor", explica. E para chegar ao total de testes diários, pelas contas do investigador, bastaria subtrair ao valor de casos suspeitos de determinado dia o valor do dia anterior. Assim, o número de testes ao novo coronavírus em Portugal terá diminuido, progressivamente, nos últimos dias: seriam 2.122 testes no dia 20, menos 197 no dia 21 e menos 30 no dia 22. Números que fazem soar alarmes para o investigador, já que acredita que "distorcem as taxas reais de crescimento".

"A indicação é que quando se deteta um infectado, se localizem e testem todas as pessoas que estiverem em contacto com ele nas últimas 48 horas. Eu não posso afirmar, mas duvido muito que isto esteja a ser feito", afirma Jorge Buescu. Questionada pela Renascença sobre o número absoluto de testes diários a Covid-19, a DGS não adiantou ainda nenhuma resposta. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. avançou que o Serviço Nacional de Saúde tem, neste momento, capacidade para realizar 2.500 testes diários e o setor privado mais 1.500 testes por dia.



Evolução de novos casos confirmados e número de testes diários