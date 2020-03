Coronavírus. Centenas de seguranças privados com salários em risco

Veja também:

Cerca de 600 seguranças privados têm os postos de trabalho em risco e enfrentam a séria possibilidade de não receberem o salário no final de março, disse à Renascença o presidente da Associação Sindical da Segurança Privada (ASSP). Rui Silva descreve um cenário preocupante para centenas de trabalhadores.



"Estamos a aproximar-nos do fim do mês e o nosso maior receio é o encerramento de empresas. O não pagamento pontual da retribuição coloca-se sobretudo em pequenas empresas que já vinham tendo problemas de tesouraria e que,neste mês e no próximo, poderão encerrar. Não queria ser tão cruel, mas acredito que possa haver constrangimentos no pagamento de salários", admite.

Segundo o dirigente sindical, a incerteza apoderou-se de pequenas empresas de segurança privada, havendo registo de casos em que foram enviados aos colaboradores emails a informar que o pagamento das horas extraordinárias estava adiado para depois da crise. Noutros casos, os trabalhadores estão a ser colocados de férias. Ambas as situações foram já reportada pela ASSP à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

O presidente da ASSP assinala, porém, que o maior risco é o de total colapso financeiro de pequenas empresas o setor: "São entre 100 a 150 funcionários por cada uma destas empresas mais pequenas em risco de colapsar. Estaremos a falar de cerca de 600 trabalhadores que no final deste mês poderão não receber o salário, até porque, ao nível dos apoios, os empresários não sabem quando é que o estado lhes vai disponibilizar dinheiro".