​Câmara da Régua garante funcionamento dos lares de terceira idade

A Câmara Municipal do Peso da Régua assegura que nas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, com as valências de lares de terceira idade, “estão a ser cumpridas as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, porque, em primeiro lugar, está a saúde e o bem-estar dos utentes de cada um dos Lares”.



A autarquia explica que “a estratégia de funcionamento assenta, nesta altura, em duas equipas, que funcionam em sistema de rotatividade, ou seja, enquanto uma equipa assegura o funcionamento normal do Lar, a outra equipa mantém-se em isolamento social, prevenindo, desta forma, a possibilidade de contágio entre as equipas e assegurando a continuidade do trabalho, na eventualidade de tal acontecer”.

Em caso de contágio e de dificuldade em assegurar a prestação de cuidados aos idosos, será possível, através do serviço de Proteção Civil Municipal, reforçar as equipas.