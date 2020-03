Província de Hubei suspende medidas de quarentena com exceção de Wuhan

Veja também:

A província de Hubei, no centro da China, vai pôr fim, a partir de quarta-feira, a um bloqueio de mais de dois meses a todas as cidades, com exceção de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus.



Pessoas com um atestado de saúde que prove que não estão infetadas pela doença poderão sair de Hubei, revelou o governo local.

Wuhan, a capital da província e onde a epidemia começou, no final de dezembro passado, permanecerá bloqueada até 8 de abril.

A China conta com mais de 81 mil casos confirmados de coronavírus e cerca de três mil mortes. No total, já mais de 70 mil recuperaram do coronavírus.