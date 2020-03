Professores portugueses em Timor-Leste agredidos por causa do coronavírus pedem ajuda para regressar a Portugal

“O medo e a insegurança é muito grande” refere a professora acrescentando que “ninguém do grupo se sente seguro em Dili. Todos querem o repatriamento para Portugal”. Até porque diz, “pode acontecer o mesmo que sucedeu em Baucau, quando a casa dos professores foi invadida”.

Com receio de represálias, a docente conta à Renascença sob anonimato que “o grupo está num hotel”, mas que ela está a pensar “ficar num convento, porque é onde a segurança é maior”.

O grupo de docentes portugueses, que pede o repatriamento, por falta de segurança em Timor-Leste, já está em Dili depois de em Bacau ter sido agredido e ameaçado. No entanto, o “medo mantém-se”, afirma uma das professoras em declarações à Renascença .

Na capital Dili, o cenário “não é melhor” porque as pessoas “insultam-nos, ameaçam-nos, acusam-nos de transmitirmos o vírus. Não é seguro”.

Estes 12 professores, que chegaram a Timor a 28 de fevereiro deste ano, fazem parte de um grupo de 140 docentes portugueses que dão aulas em Timor, ao abrigo de um protocolo entre os Governos dos dois países.

Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha

Em resposta ao pedido de esclarecimentos da Renascença sobre esta situação, o gabinete de imprensa do Ministerio português dos Negocios estrangeiros refere que “por indicação da nossa embaixada em Díli, os professores destacados em Baucau viajaram para Díli, onde já se encontram. As condições de segurança dos professores e outros cooperantes portugueses em Timor-Leste estão a ser analisadas, assim como a evolução da situação em termos de saúde pública e de funcionamento do sistema educativo nesse país, para ajuizar da necessidade e possibilidade de operações de apoio ao regresso a Portugal”.

Quanto às agressões e ameaças de que foram alvo os professores, a mesma fonte diz que “Tratou-se de um episódio pontual, que aparentemente se deveu a notícias falsas e rumores que circularam esta semana, que tentaram relacionar o primeiro caso confirmado de covid-19 em Timor-Leste com outro caso suspeito em Baucau”, refere o Governo.