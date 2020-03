OMS avisa. Estados Unidos podem tornar-se epicentro do coronavírus

O mais recente balanço sobre a situação nos EUA, o número de pessoas infetadas está nos 52.400, das quais 673 (mais 120 do que na segunda-feira) não resistiram à doença e apenas 370 já recuperaram.

“Estamos a assistir a uma disseminação muito rápida de casos nos EUA”, afirmou Margaret Harris, porta-voz da OMS, numa conferência de imprensa, em Genebra, no mesmo dia em que as autoridades norte-americanas revelaram que Nova Iorque está a ver o número de casos confirmados duplicar a cada três dias.

Os Estados Unidos correm o risco de se tornarem o epicentro da pandemia da Covid-19, devido ao rápido aumento do número de infetados, sobretudo na cidade de Nova Iorque. O alerta chega da Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta terça-feira.

“O contágio de cada indivíduo a duas ou três pessoas, demora entre três e cinco dias. O que estamos a observar agora foi o que sucedeu há três, quatro ou cinco dias, em vários países”, disse Margaret Harris, para explicar a tendência de crescimento dos mais recentes números.



“Nos Estados Unidos, há uma semana, havia muitas transmissões”, afirmou a porta-voz da OMS, dizendo ser expectável que o número de infetados naquele país continue a crescer nos próximos dias, tornando-o o epicentro da pandemia.

O terceiro mais infetado, mas Trump quer “voltar ao trabalho”

Os Estados Unidos são já o terceiro país com mais casos registados, atrás da China e de Itália. A Casa Branca anunciou que está a ponderar formas de facilitar as orientações de distanciamento social, que já tiraram os trabalhadores dos seus postos, encerraram escolas e estão a provocar uma desaceleração generalizada da economia.

“Temos de voltar ao trabalho muito mais cedo do que as pessoas pensam”, disse o Presidente norte-americano, Donald Trump, referindo-se à duração das regras de confinamento e explicando temer que a recessão económica provoque mais mortes do que a pandemia.