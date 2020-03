Coronavírus põe um terço da população em casa. Número de mortes passa os 18 mil

Veja também:

São já 408.913 os casos de infeção pelo novo coronavírus registados desde o começo do surto, em dezembro de 2019. Este é o mais recente balanço, feito nesta terça-feira.

Deste total, 18.260 pessoas em todo o mundo não conseguiram sobreviver à doença, enquanto 107.073 já recuperaram.

Nesta altura, são 283.580 os casos ativos no mundo inteiro. Em Portugal, de acordo com as últimas informações da Direção-Geral da Saúde, o número total de infetados está nos 2.362, dos quais 22 já recuperaram.

As autoridades de saúde preveem que os números continuem a subir. Há agora 1.783 pessoas a aguardar resultados laboratoriais dos testes efetuados e mais de 11 mil estão sob vigilância.