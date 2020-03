Coronavírus. Empresas equacionam regresso de portugueses a trabalhar em Angola

Segundo apurou a Renascença, algumas empresas que mantêm portugueses a trabalhar em Angola estão já em contacto com os serviços da Embaixada de Portugal em Luanda para estudar o eventual regresso dos expatriados. O agravamento no país do surto de Covid-19 está no horizonte. Trabalhadores expatriados têm manifestado grande preocupação e o regresso a Portugal - nalguns casos com as respetivas famílias - é um cenário cada vez mais real.



A TAP prevê realizar dois voos, um na quarta-feira e outro no sábado, para apoiar portugueses que estão em Angola e desejem deixar o país, segundo informou o Consulado-Geral de Portugal em Luanda no seu site oficial.

No caso de quarta-feira, os interessados deverão consultar os canais comerciais da transportadora aérea portuguesa. Segundo a agência Lusa, os preços deste voo variam aproximadamente entre 1.500 euros em classe económica e 2.630 em classe executiva, por passageiro. Já o voo de sábado está a ser preparado em colaboração com uma agência de viagens.