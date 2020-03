64 pessoas encontradas mortas em camião em Moçambique. Vítimas serão imigrantes ilegais

Pelo menos 64 pessoas foram encontradas mortas no interior de um contentor, transportado num camião, na província de Tete, em Moçambique. A informação é avançada à agência Lusa pelas autoridades do país.



As vítimas foram encontradas durante uma operação de controlo de peso em Mussacama, quando os agentes começaram a ouvir pessoas a bater nas paredes do contentor e a pedir ajuda. Depois de forçarem a abertura, as autoridades encontraram 14 sobreviventes e dezenas de mortos.

O jornal "O País" avança que as vítimas são de nacionalidade etíope, que tentavam atravessar a fronteira do Malaui para Moçambique. Segundo a mesma fonte, presume-se que as vítimas tenham morrido por asfixia.