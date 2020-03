Coronavírus. Jogos Olímpicos adiados

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para o verão de 2021. A decisão foi tomada, esta terça-feira, após uma reunião, por videoconferência, entre Tomas Bahc, presidente do Comité Olímpico Internaiconal, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Os efeitos da pandemia de Covid-19 motivam a tomada de uma decisão que já era reclamada por muitos países, incluindo o Comité Olímpico de Portugal.

"A situação, devido à imprevisível e improcedente propagação da pandemia, está a deteriorar-se por todo o mundo. O diretor geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse, ontem, que a pandemia da Covid-19 está a acelerar. Os números de casos estão a crescer a toda a hora. Com base nestas circunstâncias, o presidente do COI e o primeir-ministro do Jpaão concluíram que os Jogos Olímpicos Tóquio 202 têm ser adiados para lá de 2020, nunca depois do verão de 2021", poder ler-se no comunicado publicado pelo COI.

Foi ainda decidido que os evento continuará a chamar-se Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 e, como sinal de esperança, a chama olímpica ficará acesa.

A decisão surge depois do COI ter sofrido muita pressão dos comités nacionais. Sem uma decisão clara, os países começaram por tomar medidas autónomos e alguns já haviam declarado boicote aos Jogos. O presidente do Comité Olímpico de Portugal já tinha pedido uma decisão rápida ao COI. José Manuel Constantino previsa "consequências desastrosas", caso não houvesse um decisão célere.