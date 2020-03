Coronavírus. Tomané na Sérvia sem saber se pode regressar a Portugal

Tomané gostaria de voltar a Portugal para estar com a família, mas não deverá ser autorizado pelo Estrela Vermelha, numa altura em que o campeonato sérvio está suspenso devido à propagação do coronavírus na Europa. No entanto, em entrevista a Bola Branca, o ponta de lança também realça os perigos de regressar a Portugal.



"Voltar para Portugal era o que eu queria, é o meu país e tenho a minha família. Gostava, mas neste momento não tenho autorização do clube. Fazendo a viagem, com aeroportos e com escala certa também, é sempre complicado. Chegar a Portugal e poder infetá-los também é perigoso. Em princípio, não vai ser possível. Clube está atento e a ver o que vai acontecer, depois tomará medidas e uma decisão em relação aos estrangeiros. Acho que não, mas é esperar para ver", explica.

À distância, Tomané acompanha o desenvolvimento do vírus. Portugal conta com 1020 casos confirmados, um cenário mais agravado do que o que se regista na Sérvia, com 118 confirmados.

"Os maiores receios nem são comigo e a minha namorada, que vivemos aqui, é mais com a família em Portugal. Estou noutro país, não é a mesma língua, não sabemos o que se está a passar, digamos assim. Receio que isto aumente, mais pela minha família. Nós estamos a tomar todas as medidas, não tenho tanto receio, estamos bem protegidos e esperar que passe o mais rápido possível", alerta.