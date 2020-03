Oficial. Rali de Portugal adiado devido ao coronavírus

O Rali de Portugal foi adiado, esta terça-feira, na sequência da pandemia global do novo coronavírus, sem data prevista para quando possa ser realizado.

A prova, quinta etapa do Mundial WRC, estava prevista para ir para a estrada entre 21 e 24 de maio, nas regiões Norte e Centro do país.

Na sequência da pandemia global do novo Coronavírus, o WRC Vodafone Rally de Portugal 2020, quinta ronda do Campeonato Mundial de Ralis da FIA, foi adiado.

"Após a entrada em vigor do Estado de Emergência em Portugal, e com o acordo unânime das autoridades nacionais, da FIA e do promotor, o Automóvel Club de Portugal solicitou o adiamento do WRC Vodafone Rally de Portugal", pode ler-se no site do Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador do rali nacional.

"Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores e parceiros pela compreensão e esperamos contar com todos numa data posterior este ano", declarou Carlos Barbosa, presidente do ACP.

Já Oliver Ciesla, promotor do WRC, deixou a garantia de um trabalho árduo para "identificar possíveis datas alternativas no final da temporada, caso a situação do COVID-19 melhore, levando em consideração a logística do campeonato, a capacidade de as equipas viajarem novamente e a capacidade dos respetivos países organizarem o WRC nessa altura".