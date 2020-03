​Pagamentos com cartão contactless podem chegar aos 50 euros

Veja também:

Os pagamentos com cartão contactless já podem chegar aos 50 euros. O Banco de Portugal subiu o limite autorizado para os pagamentos com esta tecnologia, que dispensa o contacto do cartão e a introdução de PIN.



Antes só era possível utilizar este meio de pagamento em operações até 20 euros, a partir de agora os portugueses vão poder passar a pagar até 50 euros, só com a aproximação do cartão.

É mais uma medida para evitar os riscos de transmissão do coronavírus. Em comunicado, o supervisor acrescenta que a medida entra em vigor a partir desta quarta-feira, de forma progressiva.

Com esta tecnologia, o cartão não sai da mão do cliente e este não precisa de tocar em nenhum terminal, porque não é necessária a introdução de PIN, em pagamentos até 50 euros.