Padaria Portuguesa diz estar em risco de fechar portas

“Se por um lado estes números são positivos por representarem uma manifesta adesão da população à necessária quarentena, por outro lado, numa perspetiva empresarial, são números verdadeiramente desastrosos e que põem em causa a viabilidade do negócio e comprometem, já no curto prazo, a resposta aos compromissos com os colaboradores, com os fornecedores e até com o próprio Estado”, refere na mesma carta.

“Perante uma inesperada e abrupta quebra de faturação, pela primeira vez na história da nossa empresa, as receitas deixaram de ser suficientes para cobrir os custos operacionais e, claro, os encargos financeiros. Mantendo-se este cenário, já no próximo mês não teremos capacidade financeira para pagar salários aos mais de 1200 colaboradores “, lê-se na missiva enviada ao Executivo, citada pelo Eco e o Jornal Económico.

“Não permite a uma empresa como A Padaria Portuguesa, que vinha com crescimento homólogos de negócio na casa dos 1,5%, utilizar este instrumento que, mais do útil, é crítico nesta fase para mantermos a nossa atividade, pagarmos salários aos nossos colaboradores, pagarmos faturas a fornecedores e pagarmos impostos ao Estado”, elucida.

Carvalho considera que as medidas apresentadas pelo Governo para o setor da Restauração, “apesar de certamente bem intencionadas, não resolvem os problemas urgentes que as empresas enfrentam” .

O critério que exige comprovadas quebras superiores a 40% durante 60 dias é no entender deste gestor irrealista. “Significa, no caso da A Padaria Portuguesa, que, ao ritmo atual da quebra de vendas, apenas no fim de Abril estaríamos aptos a utilizarmos o mecanismo do lay off. Mas quem paga os salários e as contas dos fornecedores até lá?! Com que dinheiro?”, pergunta.

O gestor quer que a medida do lay off possa ser utilizada de imediato para quem tem quebras atuais superiores a 40%.

“O processo de candidatura tem que ser claro e não gerar dúvidas. Estamos a trabalhar com três sociedades de advogados e todos têm uma visão diferente sobre as regras do lay off simplificado. É assim que o Governo quer ajudar as empresas a manter a atividade económica?! É por isso urgente uma clarificação das regras da lei do lay-off simplificado”, pede o empresário.

De seguida, aponta baterias aos bancos. Até começa por dizer que as linhas de crédito lançadas “são um excelente instrumento para ajudar a tesouraria nesta fase”, mas depois questiona: "Terá sentido as condições de spread que os bancos estão a fazer?”.