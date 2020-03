Coronavírus. “Impacto na economia vai ser profundo e duradouro”, assume Costa

“A medida mais importante para garantir o rendimento é garantir o emprego”, defendeu António Costa, que invocou a reunião em que ambos estiveram de manhã, junto com outros responsáveis políticos, para dizer que Catarina Martins também devia ter mais noção do impacto desta crise.

“O impacto desta crise na economia vai ser mais profundo e duradouro”, afirmou nesta terça-feira, no Parlamento, em resposta a Catarina Martins do Bloco de Esquerda, que abriu o debate quinzenal.

Em relação a um dos casos concretos apresentados por Catarina Martins – o da TAP, que dispensou os trabalhadores precários – Costa defendeu que “não é possível uma companhia aérea ter quase toda a sua frota parada” e manter todos os trabalhadores.

Outros casos apresentados pela líder do Bloco foram o caso da Fnac, que terá dispensado todos os trabalhadores que estavam em período experimental. Catarina Martins disse também que o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) não está a pagar aos seus coordenadores. E sugeriu que o Governo tomasse uma medida de prolongamento obrigatório dos contratos a prazo, como faz em relação aos contratos de renda de casa.

António Costa não respondeu diretamente a sugestão, mas parece afastá-la pelo reconhecimento de que não será possível garantir todos os empregos. “É preciso permitir mecanismos de respiração”, resumiu o primeiro-ministro.

A coordenadora do Bloco de Esquerda começou o debate quinzenal a pedir a requisição civil de meios privados do setor da saúde para reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Catarina Martins acusou o SAMS de “irresponsabilidade” e condenou os laboratórios privados de análises que estão a cobrar 100 euros por análises que custam 30.

António Costa recusa para já essa requisição civil que o Bloco tem vindo a pedir desde os primeiros casos desta epidemia. Respondeu que o Governo tem vindo a assegurar o aumento de camas disponíveis, nomeadamente com as obras no hospital militar de Belém. E também com a disponibilização que os privados já manifestaram de receber doentes do SNS que não sejam doentes Covid-19 de forma a que o SNS liberte cama para doentes desta epidemia.