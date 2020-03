Óperas e músicos do Teatro Nacional de São Carlos à distância de um clique

#SãoCarlosEmSuaCasa é o nome do conjunto de iniciativas anunciadas esta segunda-feira pelo Teatro Nacional de São Carlos. A casa de ópera de Lisboa, cujas portas permanecem encerradas, responde assim às restrições impostas por causa da pandemia do novo coronavírus. Será através da internet que promete fazer chegar aos apreciadores de música clássica, novos conteúdos e não é preciso comprar bilhete.



Durante a suspensão da atividade, o São Carlos mostra-se assim comprometido na “continuidade da sua missão de serviço público”. Para tal e já a partir desta segunda-feira, no site do Teatro Nacional de São Carlos ou através das páginas das redes sociais Facebook e Instagram, vai poder ver várias rúbricas.

Desde logo, será disponibilizado um podcast de 30 minutos, de segunda a sexta-feira, sempre às 13h. Jorge Rodrigues, que já nos habituamos a ver no palco do evento "Festival Ao Largo" a explicar ao público as grandes áreas da música clássica, irá agora conduzir uma conversa de meia hora onde – diz o São Carlos em comunicado – vai narrar “algumas das estórias e da história do Teatro”

Com 227 anos de vida, o São Carlos vira-se assim para as ferramentas dos tempos modernos. Será também diariamente disponibilizada uma rúbrica chamada “Eu, músico”. A ideia é dar espaço aos elementos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Cada um vai partilhar a sua arte das mais variadas formas, diz o São Carlos que explica que essa intervenção poderá ir “desde a interpretação de excertos de obras, a outra formas mais criativas.”

Os conteúdos de livre acesso que serão agregados pela designação #SãoCarlosEmSuaCasa, preveem ainda a abertura dos arquivos digitais. “Periodicamente, partilharemos conteúdos já disponíveis noutras plataformas [Arquivos RTP, Memórias da Ópera, outros], agregando-os nos nossos canais e contextualizando-os com mais pormenores”, escreve o Teatro Nacional de São Carlos.

Nas palavras de Conceição Amaral, a presidente do Conselho de Administração do OPART, E.P.E – o organismo que gere o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado – esta iniciativa visa “estar mais próximo dos que estão em casa e de todos os que atravessam momentos mais difíceis”. Aquela responsável explica que assim querem “dar a conhecer melhor, a casa da Ópera em Portugal: o Teatro Nacional de São Carlos, a sua Orquestra, o seu Coro, todos os seus profissionais através de estórias e de momentos inesquecíveis”.

No atual contexto de estado de emergência e no esforço nacional para conter o novo coronavírus o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado têm as suas atividades e espetáculos suspensos até 6 de abril.