​Bispos de Portugal e Espanha unem-se em oração

Veja também:

“A Conferência Episcopal Espanhola pediu para associar a Espanha no ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria a partir do Santuário de Fátima. Assim, a consagração incluirá Portugal e Espanha”, confirma oficialmente à Renascença o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa.



O momento de oração “pelas vítimas do novo coronavírus, seus familiares e trabalhadores sanitários” tinha sido divulgado na última sexta-feira pela CEP, que escolheu como data o dia da solenidade da Anunciação do Senhor.

“Todas as Dioceses estarão unidas na oração do Rosário pelas intenções de todo o mundo e em particular de Portugal, nesta situação dramática que estamos a passar devido ao coronavírus Covid-19”, referia o comunicado.

Mas, a iniciativa tornou-se agora ibérica, com a adesão dos bispos espanhóis, que já informaram, em nota oficial, que dia 25 de março, em Fátima, às 18h30 portuguesas (19h30 em Madrid), o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima e vice-presidente da CEP, “fará a consagração de toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, com as suas respetivas ilhas, ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria”.

O terço e a cerimónia de consagração vão ser transmitidos por várias plataformas digitais de rádio e televisão, nomeadamente pela Renascença, a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário do Santuário de Fátima.

Gráfico com os casos na Europa