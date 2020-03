OE 2020. Acabam os duodécimos, sobem os apoios

A promulgação do Orçamento do Estado para 2020 pelo Presidente da República e a sua entrada em vigor a 1 de Abril permitem ao Governo pôr em prática e até alargar apoios já anunciados no âmbito das medidas de combate à epidemia de Covid-19. É o caso, por exemplo, dos apoios aos pais que têm de ficar em cada para acompanhar crianças doentes, que vão passar a ter salário a 100 por cento. Mas também as medidas excecionais de apoio à família e empresas também precisavam desta promulgação. Logo quando as medidas foram anunciadas, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, assumiu que elas tinham cabimento orçamental, mas no OE de 2020. Isto porque sem Orçamento deste ano aprovado, o país tem vindo a ser gerido no regime de duodécimos, ou seja, simplificando, por cada mês o governo pode gastar 1/12 do que foi a despesa do ano anterior. Essa limitação foi, precisamente, uma das razões invocadas pelo Presidente da República para promulgar esta segunda-feira o OE deste ano, depois da reunião que teve com o ministro das Finanças. Marcelo, lê-se na nota divulgada no site da Presidência, promulgou o OE “consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela Pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível”.

No fundo, é preciso que haja Orçamento para 2020 em vigor até para poder ser desrespeitado e ter de ser corrigido por um eventual orçamento retificativo, que Mário Centeno já admitiu como necessário. O Governo, apesar da demora na promulgação, já foi anunciando e legislando os apoios no âmbito do combate à epidemia e até legislando nesse sentido. É o caso do decreto em que estão os apoios às famílias. Um dos artigos desse decreto, equipara a doença o isolamento profilático dos filhos como condição admissível para o subsídio de assistência à família e determina logo que “o valor do subsídio corresponde a 100 % da remuneração de referência” e não depende de período de espera, nem de prazo de garantia.