​Marcelo, Costa e Ferro juntos em debate fechado sobre Covid-19

Vai ser no auditório do INFARMED, pelas 10h00 desta terça-feira, que os representantes dos três órgãos de soberania, Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, vão estar reunidos à porta fechada para uma sessão sobre a "situação epidemiológica da COVID-19 em Portugal".



Em comunicado, o gabinete de imprensa de António Costa justifica que este encontro se realiza "cumprindo o dever de manter a informação aberta e a cooperação entre os diferentes órgãos de soberania, forças partidárias e parceiros sociais".

A nota adianta que a sessão terá diversas apresentações técnicas, designadamente por parte de epidemiologistas da Direção-Geral da Saúde (DGS), Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP ) e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).

Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa estarão também presentes nesta sessão, a decorrer na autoridade do medicamento, os líderes dos partidos políticos com representação parlamentar, os líderes das confederações patronais e os líderes das estruturas sindicais.

Uma discussão que acontece horas antes do debate quinzenal do primeiro-ministro no Parlamento, o primeiro desde que o estado de emergência foi declarado, e a que os jornalistas não poderão acompanhar, refere ainda a nota, que reforça que "não haverá possibilidade de recolha de imagens", ficando por esclarecer se estão previstas declarações à entrada ou á saída da sessão.