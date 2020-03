​Juventude do PSD apela ao adiamento dos exames nacionais

Ainda antes do estado de emergência ser declarado, uma das primeiras medidas de contenção da COVID-19 foi o encerramento dos estabelecimentos de ensino por serem considerados locais de elevado risco de contágio. A Juventude social Democrata (JSD) salienta, em comunicado que, face à realidade atual, os estudantes deparam-se com a incerteza de quando voltarão a ter aulas presenciais.



É neste quadro que a estrutura política da juventude do PSD propõe ao Ministério da Educação que adie os exames nacionais no ensino secundário e ajuste o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Para os jovens sociais-democratas, esta "será a medida mais justa e que permitirá aos jovens estudantes e às suas famílias o conforto e a certeza de que terão o tempo necessário para voltarem a ter aulas presenciais".

A JSD defende que a actual realidade leva "à conclusão de que, em Portugal, não é possível garantir a mesma equidade entre escolas e estudantes", referindo no comunicado que "cada escola adotou estratégias diferentes e existe uma enorme dificuldade em garantir o acesso equitativo a meios tecnológicos e até a internet por parte dos estudantes".

Ora, sendo assim, conclui a JSD, está-se "perante uma circunstância de desigualdade que pode ser atenuada com o adiamento dos exames nacionais", e "deste modo, recuperar o tempo perdido" que permita aos alunos "estarem preparados para encarar os exames nacionais no Ensino Secundário".

Devido à pandemia de Covid-19 os estabelecimentos de ensino foram encerrados e várias escolas têm procurado introduzir o ensino à distância e o recurso a materiais e exercícios para os alunos trabalharem nas suas casas.