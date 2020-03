Utente do Asilo de São José, em Braga, testa positivo para a Covid-19

Veja também:

Está confirmada a infeção por Covid-19 de um utente do Asilo de São José, em Braga. O homem teve de ser hospitalizado, com febre, depois de fazer hemodiálise no hospital local.



De acordo com a irmã Maria Luísa, diretora técnica do asilo, o hospital confirmou que o contágio terá ocorrido dentro das instalações onde o utente realiza as sessões de hemodiálise.

"Ao fim de dez dias de internamento, foi testado para a Covid-19, e deu positivo. Depois, o hospital liga-nos e diz-nos que a possibilidade é de 99,9% de ele ter adquirido o vírus durante o internamento no hospital. Ficamos tranquilos e, neste momento, o senhor ainda continua lá", explica a irmã à Renascença.