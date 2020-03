​“Startup” portuguesa, que imprime em 3D, produz agora equipamento para hospitais

Veja também:

Uma “startup”, que imprime em 3D, produz agora equipamento para hospitais. Chama-se FAN3D e durante o fim de semana já distribuiu 30 viseiras ao Hospital de Setúbal.



Frederica Teixeira de Abreu, da FAN3D, diz que continuam a trabalhar e a produzir, “para que possamos ajudar na maior escala possível”.

A esta “startup”, uma empresa de consultoria em engenharia, juntaram-se, entretanto, vários empresários, com impressoras 3D.

Dizem que o material entregue já está “a ser utilizado no hospital e com grandes resultados”. Ainda esta segunda-feira, irão entregar mais peças noutros hospitais.

Tudo começou com um pedido de ajuda do Hospital de Setúbal, mas esta corrente está disponível para apoiar as instituições que precisarem.

