Sobe para 2.060 infetados com coronavírus em Portugal e 23 mortos

Veja também:

O número de pessoas infetadas com coronavírus em Portugal subiu para 2.060, mais 460 casos do que no domingo. De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) há agora registo de 23 vítimas mortais, mais nove do que no domingo.

Com estes números, Portugal ultrapassa assim a barreira dos dois mil casos confirmados. Há 201 pessoas internadas, 47 em unidades de Cuidados Intensivos.

A região norte continua a ser a mais afetada, registando cerca de metade dos casos existentes (1.007). Em segundo lugar surge a região de Lisboa (737).