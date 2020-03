​Quem vive num parque de campismo vai poder ficar, mas em quarentena

Veja também:

“Os utentes dos parques de campismo e de caravanismo que, no momento da declaração de estado de emergência residam a título permanente nestes estabelecimentos turísticos, podem neles permanecer”. A garantia é dada por Rita Marques. A secretária de Estado do Turismo esclarece assim as dúvidas levantadas na sequência da declaração de estado de emergência e do despacho publicado no domingo em Diário da República.



Os parques de campismo e de caravanismo têm agora esta semana para organizar a “saída ordeira e tranquila” dos utentes. Até sexta-feira, segundo o despacho do Governo publicado no domingo apenas poderão ficar no interior dos parques os campistas residentes de forma a “assegurar a resposta à necessidade habitacional”, esclarece a secretária de Estado do Turismo. Abrangidos por esta medida estão também os utentes das áreas de serviço de autocaravanas que têm 5 dias úteis para abandonar os espaços.

Quanto a quem vive e tem morada permanente no parque de campismo, a governante sublinha que as entidades exploradoras dos parques de campismo e de caravanismo “têm a obrigação de assegurar a prestação dos serviços mínimos de abastecimento de eletricidade, água, segurança de pessoas e bens e tratamento de resíduos sólidos urbanos”.

No entanto, de fora destes serviços mínimos ficam os serviços de restauração e bebidas, como tal quem explora os parques de campismo e caravanismo “têm a obrigação de cumprir, com as devidas adaptações, as regras de segurança e higiene” determinadas nos termos do decreto que executou a declaração do estado de emergência.

Quem mora num parque de campismo e que aí vai poder permanecer não fica, contudo fora de outras obrigações. Os utentes estão “obrigados ao cumprimento de todos os deveres” previstos no decreto de execução da declaração do estado de emergência, ou seja, têm também o dever de permanecer em casa.

Gráfico sobre coronavírus em Portugal