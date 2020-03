“Quando nos encontrarmos, a festa vai ser grande". Enfermeiros portugueses em Espanha ansiosos por voltar

Veja também:

António Augusto, de 36 anos, trabalha no Hospital de Verín. Reside nos arredores de Chaves, mas a última vez que esteve em casa com os filhos foi no dia 15 de março.



“Optei por ficar aqui, em casa de um colega, para proteger os meus filhos e a minha mulher e também os doentes daqui”, conta à Renascença. “Este vírus não brinca e todos os cuidados são poucos, por isso é que, apesar de estar longe daqueles que amo, neste momento, é o melhor que posso fazer por eles”, afirma.

Em Verín já há casos confirmados de Covid-19, mas o enfermeiro flaviense não contactou com esses doentes. Mesmo assim, prefere prevenir e não arriscar.

“Custa muito estar longe da família, já não vejo os meus filhos há oito dias. É duro e as saudades apertam, mas, quando nos encontramos, a festa vai ser grande”, diz com a voz embargada. Augusto não arrisca uma data para regressar a casa, sabe sim, que está a fazer a melhor opção. “Enquanto isto não estabilizar, não vou”, afirma.

O enfermeiro está em contacto diário com a família e serve-se do Skype para se “mostrar e ver a família”. “Quando desligamos é um aperto na garganta até porque o meu mais pequeno, com quatro anos, está sempre a dizer que está à minha espera para jogar à bola”, conta.

Cuidar dos mais velhos

Sem se deslocar à sua terra natal, em Boticas, há uma semana e meia, José Silva, de 24 anos, declara que, apesar das “muitas saudades” da namorada, só vai regressar quando a situação estiver mais calma. O enfermeiro trabalha num lar de idosos na Agudinha e, apesar de as coisas por ali estarem calmas, prefere não arriscar.

“Se as coisas em Espanha não estão bonitas, em Portugal não estão melhores e eu não posso ser egoísta ao ponto de, para matar saudades, colocar em risco estes velhinhos que cuido”, afirma, acrescentando que estes “são os mais vulneráveis à doença”.