Porto sem medidas específicas de emergência municipal

O executivo camarário do Porto está reunido esta segunda-feira, mas, ao que apurou a Renascença, não se prevê que da reunião possam sair medidas extraordinárias, no âmbito do Plano de Emergência Municipal, em vigor desde as zero horas.



O Plano Municipal de Proteção Civil, como é oficialmente designado, complementa as medidas nacionais tomadas no âmbito do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A ativação do plano municipal, para além de definir novas linhas de comando ao nível da proteção civil e da segurança, permite a simplificação de procedimentos administrativos em contexto de emergência.

Fonte da Câmara Municipal do Porto remeteu para a tarde desta segunda-feira outros esclarecimentos decorrentes da reunião do executivo liderado por Rui Moreira, tendo, porém, descartado a possibilidade de serem anunciadas medidas específicas no âmbito do plano de emergência municipal.