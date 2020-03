Medidas do Governo aplicam-se também ao setor social

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou, em declarações no programa da Renascença "As Três da Manhã", que as medidas anunciadas na sexta-feira pelo governo vão também aplicar-se ao setor social no que diz respeito aos apoios ao funcionamento e à manutenção de trabalhadores.

A ministra explica que o governo vai equiparar os trabalhadores do setor social - aqueles que não integram o setor da saúde, mas trabalham em lares ou serviços de apoio ao domicílio -, aos trabalhadores do setor da saúde e forças de segurança. Em causa estará a possibilidade, por exemplo, de deixar os filhos nas escolas que continuam abertas para os setores essenciais.

António Costa anunciou, na sexta-feira, que só as empresas que não despedirem terão acesso às linhas de crédito, para além de ter anunciado medidas de apoio às empresas e famílias.