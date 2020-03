​Mariana Vieira da Silva: "Uma caminhada de alguns minutos não é ir passear para o sol"

Sobre a ação do governo em lares, depois de um estabelecimento em Famalicão ter acusado oito infetados com Covid-19, a ministra acredita que o governo não agiu demasiado tarde em relação aos lares. "A nossa ação nos lares começou muito cedo, quando foram proibidas as visitas. Não posso aceitar a ideia que não foi tida nenhuma ação. À medida que aumentam o número de casos, começamos a ter mais problemas. A todas as instituições foi pedido que desenhassem um plano de contingência. É preciso continuar a acompanhar, porque os idosos são um grupo de risco, mas as pessoas não podem ser enviadas para casa, porque se estavam num lar, é porque não têm condições para ser acompanhadas em casa", esclarece. Linha de apoio à vítima reforçada A ministra de Estado e da Presidência garante que a linha de apoio à vítima foi reforçada, numa altura em que o confinamento no domicílio aumenta o risco de casos de violência doméstica. "Temos trabalhado no sentido de alargar a rede de apoio à vítima. Sabemos que momentos como este, em que as pessoas estão confinadas ao espaço familiar, são momentos de risco. Estamos a funcionar, com mais capacidade de resposta na linha telefónica. O estado de emergência não significa que não continue o apoio às vítimas de violência doméstica", diz.

Impulso à economia Mariana Vieira da Silva reforça a ideia do governo que a economia deve continuar, apesar dos esforços para conter o vírus.

"Há um equilíbrio entre controlar o vírus, ao mesmo tempo que a vida deve continuar para existirem coisas nos supermercados e lares a funcionar. É preciso pessoas a trabalhar. Hoje é o primeiro dia útil depois da declaração do estado de emergência. Há um conjunto de cafés e comércio que já estão fechados. É um passo significativo, julgamos que não era preciso outras medidas, para já, porque uma economia a funcionar é importante para a saúde do país", explica. O objetivo do governo é evitar despedimentos coletivos nas empresas, principalmente nas que estão fora do ativo: "Queremos criar condições para que as empresas consigam manter o emprego, principalmente nas que mandamos encerrar. Essa é a mensagem que pedimos às empresas, que percebam que é um contexto em que todos temos de colaborar. Criamos medidas para estabilizar as empresas", remata.