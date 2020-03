​Gulbenkian cria fundo de emergência de 5 milhões de euros

Veja também:

A Fundação Calouste Gulbenkian vai disponibilizar 5 milhões de euros para ajudar à recuperação dos danos causados pelo coronavírus nos domínios da Saúde, Ciência, Sociedade Civil, Educação e Cultura.



De acordo com um comunicado da instituição, este fundo de emergência está aberto à contribuição de outros doadores.

A nível da Saúde, a verba destina-se à aquisição de material de proteção e equipamento médico e ao auxílio na deteção e diagnóstico da Covid-19. Visa ainda promover soluções de base tecnológica de implementação rápida, dirigidas designadamente ao apoio durante o isolamento e à partilha de informação relativa à sintomatologia e da doença.

O orçamento do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) vai ser reforçado de modo a prosseguir o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico da Covid-19 que possam ser usados em massa.

Também aumentar o conhecimento do coronavírus, identificar os fatores de risco nas pessoas mais vulneráveis e mecanismos para as proteger. Pretende ainda procurar respostas que permitam chegar a uma vacina, bem como identificar os pontos fracos do próprio vírus a fim de encontrar novos tratamentos e conseguir prever a propagação da doença no tempo e no espaço.

O projeto Gulbenkian Cuida, uma parceria com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, destinado a organizações da sociedade civil que prestam apoio a idosos, propõe-se reforçar a capacidade de prestação de apoio domiciliário, e também manter os seus colaboradores, sobretudo aqueles que se encontram numa situação mais precária.

Garantir o acesso dos estudantes mais carenciados ao ensino à distância é a primeira meta dos apoios destinados à Educação.

O aumento das verbas será ainda usado no reforço do programa Bolsas Mais, destinado a estudantes universitários com menos recursos.

No setor cultural e artístico, a Fundação Gulbenkian vai disponibilizar apoio de emergência a artistas ou entidades que viram os seus projetos cancelados e também flexibilizar os subsídios já concedidos de modo a que os espetáculos previstos possam ser recalendarizados.

