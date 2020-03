Fernando Santos: "Juntos somos mais fortes, com uma bandeira à janela"

Fernando Santos apela à união do povo português para vencer a batalha contra a Covid-19. O selecionador nacional pede para que os portugueses sigam a iniciativa do Grupo Renascença Multimédia e coloquem uma bandeira na janela, em sinal de apoio e respeito por quem está a trabalhar para manter o país.



"Estas iniciativas são excelentes porque estamos a enfrentar um desafio enorme e temos de o vencer. É uma forma de mostrarmos a nossa união e solidariedade uns com os outros, e também um apoio forte a quem trava este combate na linha da frente. Acedi com muito prazer ao pedido para apoiar a vossa iniciativa, com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol. Juntos somos mais fortes, com uma bandeira à janela", disse, em entrevista no programa da Renascença, "As Três da Manhã".

O selecionador nacional apela para o "jogo em equipa", mas alerta para as cautelas pessoais de cada um: "É fundamental sermos uma equipa. Não é uma luta individual, mas começa por ser individual. É importante que cada um ganhe consciência que ao resguardar-se a si, está a resguardar todos".

Selecionador fica em casa

Fernando Santos está em isolamento permanente há duas semanas e recorre às novas tecnologias para falar com a família e amigos.

"Estou em isolamento permanente com a minha mulher, separado dos filhos e netos, com muita pena. Há 15 dias que nos vemos pelo 'Skype' ou 'WhatsApp'. Cada um na sua casa, a respeitar o plano de contingência que nos foi indicado para que possamos passar por isto rapidamente. Não vai ser fácil, até porque nenhum consegue perceber onde vai chegar e quanto tempo vai durar", diz.

Para ocupar o tempo, o selecionador enumera que tem aproveitado para colocar a leitura em dia e jogar cartas com os amigos, no computador.

"Estou a par das notícias, vou recuperando a leitura, porque nem sempre tenho tempo. Vou organizando as minhas coisas e também jogo Bridge com os amigos na internet. Falo com eles, passo uma mensagem de esperança", remata.