Costa garante que não haverá rutura na resposta ao coronavírus

António Costa diz que o sistema de saúde português não está em risco de entrar em rutura por causa do coronavírus.

Em entrevista à TVI, esta segunda-feira à noite, Costa garantiu que, de acordo com o cenário com o qual o Governo tem estado a trabalhar, não existe perigo de o Estado não ser capaz de responder ao número de infetados.

Apesar de ter sido questionado várias vezes sobre o número de casos em que se registará um ponto de rutura, o primeiro-ministro recusou-se a fazê-lo, dizendo apenas “julgo que não atingiremos.”

“Com base no cenário desenvolvido o pico será em meados de abril e o final desta primeira onda nos finais de maio. Esse cenário não tem sofrido evolução e tem-se conseguido evitar um pico que conduziria a uma rutura no sistema.”

António Costa explicou que neste momento existem 1142 ventiladores em Portugal, para um total de 47 infetados nos cuidados intensivos. Contudo, e antevendo a subida do número de doentes, o primeiro-ministro confirmou que já foram encomendados mais 500 ventiladores à China, por 10 milhões de dólares (9,32 milhões de euros), a que se adicionam muitos que têm sido doados por privados. Costa referiu especificamente os 50 que vão ser oferecidos pela EDP e 78 por uma investidora chinesa.

Para além dos ventiladores, Costa referiu que foram encomendados já 280 mil testes, dos quais 80 mil chegam até ao final desta semana, incluindo testes rápidos.

Em relação a camas, o primeiro-ministro promete um “SNS com capacidade para acolher o crescimento progressivo estimado” e explicou que já há uma colaboração estipulada com os privados para que possam acolher doentes sem covid-19, libertando assim camas nos hospitais públicos, se for preciso.

“Temos ainda 2.000 camas de reserva nas Forças Armadas e o Hospital Militar na Ajuda reabre com um piso na próxima segunda-feira”, disse.





