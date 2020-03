Coronavírus. Metro de Lisboa com horário de fim de semana todos os dias

Em comunicado, a empresa justifica a alteração da oferta com a redução da procura devido ao estado de emergência. Mas garante que vai manter em circulação comboios de seis carruagens, durante o dia, e de três, à noite.

A partir desta segunda-feira, o Metropolitano de Lisboa passa a funcionar, em todas as linhas, com horários de fim de semana.

Os transportes públicos têm vindo a fazer adaptações à oferta desde que o novo coronavírus chegou a Portugal e, sobretudo, depois da declaração de estado de emergência.

No Porto, a empresa de metropolitano anunciou no sábado que, a partir desta segunda-feira, iriam começar a circular veículos duplos em todas as linhas, reduzindo a frequência de passagem nas estações devido à pandemia de Covid-19.