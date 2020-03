Coronavírus e horários dos supermercados. Saiba a que horas pode fazer compras

Lidl

As lojas Lidl abrem às 8h30 encerram atualmente às 19h00.

Todas as lojas dispõem de um horário alargado de 30 minutos antes da abertura de loja, e de 30 minutos após o fecho de loja, especialmente exclusivo para Forças da Segurança, Profissionais de Saúde, Bombeiros, Proteção Civil, Entidade de apoio social e Colaboradores Lidl.

Os idosos, grávidas, deficientes, acompanhantes de crianças de colo, pessoas de risco, entidades de apoio social e forças de segurança, bombeiros, profissionais de saúde e proteção civil têm prioridade de acordo com as disposições legais em vigor.

Adicionalmente o acesso será restrito estando limitado o número de clientes em função da área de cada loja.

Minipreço

O Minipreço tem um conjunto de lojas a funcionar em horário reduzido, maioritariamente entre 9h00 e as 19h00 com duas horas de encerramento ao almoço, na maior parte dos casos entre as 13h e as 15h00. Saiba quais são essas lojas.

El Corte Inglês

O grupo espanhol está a funcionar com um horário diário das 10h00 às 19h00. E tem uma hora, das 9h00 às 10h00, todos os dias, em que abre para o atendimento exclusivo a grupos prioritários.

