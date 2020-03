Coronavírus. Comunidade científica está a ser "marginalizada pela opacidade no acesso aos dados"

"Na realidade se as pessoas pensassem que estão sempre em zonas de transmissão comunitária, talvez tivessem mais cuidado. A divulgação desta informação pode até trazer consequências mais negativas do que positivas", acrescenta.

Jorge Buescu vai ainda mais longe. "Portugal tem uma comunidade científica fortíssima, com capacidade para ajudar numa crise destas e é incompreensível que ela seja marginalizada por opacidade no acesso aos dados. Não é aceitável", reforça o investigador.

"Essas informações sobre a transmissão comunitária são úteis principalmente para profissionais de saúde pública, que se articulam com os hospitalares e com os cuidados de saúde primários, porque eles é que precisam de tentar gerir a melhor resposta possível naquele local e tentar isolar melhor as pessoas", explica.

Teresa Leão, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), defende em declarações à Renascença que o acesso a esses dados "seria útil para a comunidade científica e para o apoio à decisão política".

Os botins diários da DGS apresentam os dados agregados por região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, ilhas e estrangeiro) e não é possível saber como se construíram as "cadeias de transmissão", que permitem compreender, por exemplo, a propagação do vírus em termos geográficos.

Testar, testar, testar é o conselho da OMS. Como responde Portugal?





"Temos uma mensagem simples para todos os países: Testar, testar, testar. Testem todos os casos suspeitos. Não é possível combater um fogo de venda nos olhos e nós não podemos travar uma pandemia se não soubermos quem está infectado", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesusdeu, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), no mesmo dia em que foi lançada a petição de acesso aos dados da DGS.

Apesar do apelo claro, Jorge Buescu alerta que Portugal não estará a cumprir as indicações da OMS e que nos últimos dois dias o número de testes ao novo coronavírus indicado pelos boletins oficiais decresceu sucessivamente.

As autoridades de saúde não disponibilizam o número de indivíduos testados, mas Buescu acredita que o número de testes realizados em Portugal corresponderá ao total de casos suspeitos comunicados, uma vez que "somando os casos confirmados, não confirmados e que aguardam resultado se obtém o mesmo valor", explica. E para chegar ao número de testes diários, pelas contas do investigador, bastaria subtrair ao valor de casos suspeitos de determinado dia o valor do dia anterior.

Assim, o número de testes ao novo coronavírus em Portugal terá diminuido, progressivamente, nos últimos dias: seriam 2.122 testes no dia 20, menos 197 no dia 21 e menos 30 no dia 22. Números que fazem soar alarmes para o investigador, já que acredita que "distorcem as taxas reais de crescimento".



"A indicação é que quando se deteta um infectado, se localizem e testem todas as pessoas que estiverem em contacto com ele nas últimas 48 horas. Eu não posso afirmar, mas duvido muito que isto esteja a ser feito", afirma Jorge Buescu.

Questionada pela Renascença sobre o número absoluto de testes diários a Covid-19, a DGS não adiantou ainda nenhuma resposta.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. avançou que o Serviço Nacional de Saúde tem, neste momento, capacidade para realizar 2.500 testes diários e o setor privado mais 1.500 testes por dia.