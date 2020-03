Clientes nas tabacarias são menos, mas compram mais

Veja também:

Quem compra tabaco está a adquirir em maior quantidade. É o que se pode concluir dos contactos feitos pela Renascença, esta segunda-feira, junto de algumas tabacarias.



No Porto, verificou-se maior procura à entrada para o fim de semana. "As vendas reforçaram. Notou-se que as pessoas compram para o fim de semana", diz um comerciante do Campo Mártires da Pátria, que complementa que "há clientes a comprar volumes para evitarem sair mais vezes".

O cenário é comparável ao que se verifica na Rua do Heroísmo, também na cidade do Porto. "Quem aparece, em vez de pedir um maço, pede três ou quatro", sublinha o proprietário de uma tabacaria, que não deixa de assinalar a reduzida expressão do número de clientes que têm ido à sua loja.

O estado de emergência em vigor em Portugal, inclui as tabacarias no lote estabelecimentos com autorização para permanecerem abertos, mas muitas optaram por suspender temporariamente a atividade. Lucram as que permanecem abertas, como é o caso de um estabelecimento na zona do Restelo, em Lisboa, onde várias marcas desapareceram em duas puxadas.