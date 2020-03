Senador Rand Paul está infetado com coronavírus

Veja também:

O senador norte-americano Rand Paul está infetado com coronavírus, anunciou o seu gabinete este domingo. É o primeiro membro eleito do Senado dos EUA a anunciar que tem Covid-19, numa altura em que o país é o já o terceiro com mais casos positivos de infeção em todo o mundo, registando 414 mortos.

O republicano de 57 anos está assintomático e decidiu fazer as análises por "precaução redobrada" dada a série de viagens que fez recentemente, informou o seu gabinete em comunicado, numa altura em que o Senado se prepara para debater e votar um vasto pacote de medidas de estímulo económico para fazer frente à pandemia de Covid-19.

Na semana passada, Rand Paul tinha publicado uma carta aberta na qual se opõe ao pacote de estímulo económico de 2 biliões de dólares que está a ser debatido no Congresso para aliviar o impacto da pandemia nas empresas e nos cidadãos.

Na carta, o legislador do Kentucky defende "ações agressivas mas prudentes" e diz que a economia dos EUA "simplesmente não consegue suportar" este projeto-lei.

Nas últimas semanas, vários senadores dos EUA deciciram ficar em quarentena preventiva por precaução, sendo que pelo menos dois membros da câmara baixa do Congresso, a Câmara dos Representantes, estão infetados com o coronavírus.

Ainda não é claro quando foi a última vez que Rand Paul esteve no Capitólio. Os senadores do Partido Republicano estiveram reunidos várias vezes ao longo da última semana.