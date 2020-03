População mundial já perdeu 15 mil pessoas devido ao novo coronavírus

Os números mudam no instante em que escrevemos a notícia, mudam a cada minuto que passa e sempre a somar. Nesta segunda-feira, 23 de março, o último balanço confirma que o novo coronavírus já ultrapassou a barreira dos 15 mil mortos em todo o mundo desde que surgiu, no final do ano passado, na China. Agora, é na Europa que acontece a maioria das mortes. Numa altura em que mais de mil milhões de habitantes do planeta estão confinados às suas casas, como forma de reduzir o risco de contágio da Covid-19, estão confirmados em todo o mundo 351 mil e 731 casos de infeção. Os dados são compilados pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. O Centro de Investigação do Coronavírus daquela instituição contabiliza 15.374 mortes ao nível global e, a verde, revela que já houve 100 mil e 430 pessoas que recuperaram do vírus. Os últimos dados avançados indicam que na Europa, Itália continua a ser o ponto mais crítico. Ultrapassou a barreira da China e regista um total de 5.476 mortes. A China contabilizou desde o início do surto, e até ao momento, 3.270 mortes. A Espanha, o segundo país onde a situação é mais preocupante na Europa, já somou 2.182 mortes por causa do vírus pandémico.

Na Europa há agora 172.238 mil casos oficialmente diagnosticados. A seguir a Itália e Espanha, não menos complexa é a situação alemã, onde a própria chanceler Angela Merkel está em quarentena depois de contactar com um médico infetado. Na Alemanha, há mais de 26 mil casos diagnosticados e foram registadas 111 mortes e 422 casos de recuperação. Entretanto, foram apertadas as medidas de contenção ao serem proibidos ajuntamentos de mais de duas pessoas. Também França tem nesta altura – segundo dados visualizados num mapa disponibilizado pela Universidade Americana Johns Hopkins – 16 mil 689 casos e já 674 mortes por causa do novo coronavírus. EUA e Irão muito afetados pela pandemia É fora da Europa que se encontram outros países onde a situação é crítica. No ranking mundial, os Estados Unidos surgem logo abaixo da China e de Itália com 35 mil 241 casos. Também fora da Europa, o Irão regista mais de 23 mil casos. Apesar de ter menos do que os Estados Unidos, o Irão tem, contudo, mais mortes. Números oficiais indicam que já morreram 1812 iranianos por causa da pandemia.