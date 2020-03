OMS vai pedir cooperação ao G20 na luta contra o coronavírus

Numa conferência de imprensa feita nesta segunda-feira em Genebra, através de um vídeo, o diretor-geral da OMS lembrou os números de mortos e infetados com o novo coronavírus e sublinhou: “para que os profissionais de saúde possam fazer o seu trabalho, têm de estar protegidos”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, irá fazer uma intervenção dirigida a todos, no sentido de pedir que “trabalhem em conjunto para aumentar a produção e assegurar uma distribuição equitativa” de material e equipamento clínico.

Os ministros das Finanças e os líderes dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo vão reunir-se, ainda nesta semana, através de videoconferência, para debater a crise financeira que a pandemia está a causar.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai pedir aos países do G20 que “trabalhem em conjunto” na luta contra a falta de meios para combater o novo coronavírus.

Ao ataque, então. “Para vencermos o novo coronavírus, temos de o atacar com táticas dirigidas e agressivas – testando cada caso suspeito, isolando e tratando cada caso confirmado e monitorizando e colocando de quarentena cada contacto próximo”, receita o diretor-geral da OMS.

“Não somos prisioneiros da estatística. Não somos observadores passivos. Podemos mudar a trajetória da pandemia. Os números são importantes porque não são apenas números, são pessoas cujas vidas e famílias se viraram do avesso”, destaca.

“Já foram reportados à OMS mais de 300 mil casos de Covid-19, existentes em quase todos os países do mundo. A pandemia está a acelerar. Foram necessários 67 dias para passar do primeiro caso reportado aos 100 mil, 11 dias para ais 100 mil e apenas quatro dias para atingirmos os três mil”, sublinha o diretor-geral da organização.

Mas a comunidade científica alerta que não existe ainda qualquer conclusão sobre a utilização e o efeito de tais fármacos no tratamento da Covid-19. E a OMS vem sublinhar isto mesmo.

Em muitos países busca-se intensivamente o tratamento, a cura e a vacina para o novo coronavírus. Médicos e investigadores vão fazendo experiências com medicamentos já existentes e alguns têm dado bons resultados .

Tedros Ghebreyesus diz ainda que “ficar em casa e outras medidas de distanciamento social são igualmente importantes para conter a propagação do vírus e comprar tempo”. Estas, diz, são medidas preventivas.





“A realização de alguns pequenos estudos não é o suficiente para responder a todas as nossas questões”, sublinha.

“Ao usar-se fármacos não testados com a devida evidência científica pode fazer levantar falsas esperanças e prejudicar mais do que beneficiar, pois poderá causar falta de medicamentos essenciais no tratamento de outras doenças”, alerta ainda.

Tedros Adhanom Ghebreyesus refere-se aos fármacos utilizados no tratamento da malária e do Ébola, que têm sido testados com algum sucesso em alguns pacientes de determinados países.