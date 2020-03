OMS avisa. “Não existe ainda qualquer medicamento eficaz” contra o coronavírus

A OMS recordou, nesta segunda-feira, que não existem quaisquer conclusões científicas sobre as experiências que estão a ser feitas em muitos países, com medicamentos já existentes, para o tratamento da Covid-19.





“A realização de alguns pequenos estudos não é o suficiente para responder a todas as nossas questões”, sublinha.

“Ao usar-se fármacos não testados com a devida evidência científica pode fazer levantar falsas esperanças e prejudicar mais do que beneficiar, pois poderá causar falta de medicamentos essenciais no tratamento de outras doenças”, alerta ainda.

Tedros Adhanom Ghebreyesus refere-se aos fármacos que alguns países estão a utilizar em doentes infetados com o novo coronavírus e que já são usados no tratamento da malária e do Ébola. Os testes têm dado bons resultados, mas a comunidade científica alerta que não existe ainda qualquer conclusão sobre a utilização e o efeito de tais fármacos no tratamento da Covid-19.