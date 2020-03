Coronavírus. Emirados Àrabes Unidos suspendem voos

Veja também:

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta segunda-feira a suspensão, por duas semanas, de todos os voos de passageiros, incluindo em trânsito, devido à pandemia da Covid-19.

A medida entra em vigor na quarta-feira e abrange os dois aeroportos internacionais, no Dubai e em Abu Dhabi. As exceções serão os voos de carga e com fins sanitários.

Os Emirados Árabes Unidos registaram na passada sexta-feira as duas primeiras mortes por Covid-19. No país existem mais de 150 casos confirmados.